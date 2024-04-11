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Рятувальники на Харківщині визволили чоловіка з-під завалів після російського обстрілу

Всього внаслідок обстрілу постраждало двоє працівників лісового господарства.

Рятувальники на Харківщині визволили чоловіка з-під завалів після російського обстрілу
Рятувальники на Харківщині визволили чоловіка з-під завалів
Фото: Пресслужба ДСНС

Російські окупаційні війська вдень 11 квітня завдали удару, попередньо керованими авіабомбами, по території лісового господарства у Чугуївському районі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок атаки під завалами одноповерхової будівлі господарства опинився чоловік.

Рятувальники, правоохоронці та медики негайно прибули до місця події. 

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Бійці ДСНС визволили чоловіка з-під уламків зруйнованих конструкцій та транспортували до машини медиків.

Всього внаслідок обстрілу постраждало двоє працівників лісового господарства, 1972 та 1978 років народження. 

Вони отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували.

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