Рятувальники на Харківщині визволили чоловіка з-під завалів після російського обстрілу

Російські окупаційні війська вдень 11 квітня завдали удару, попередньо керованими авіабомбами, по території лісового господарства у Чугуївському районі Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Внаслідок атаки під завалами одноповерхової будівлі господарства опинився чоловік.
Рятувальники, правоохоронці та медики негайно прибули до місця події.
Бійці ДСНС визволили чоловіка з-під уламків зруйнованих конструкцій та транспортували до машини медиків.
Всього внаслідок обстрілу постраждало двоє працівників лісового господарства, 1972 та 1978 років народження.
Вони отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували.
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