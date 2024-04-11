Рятувальники на Харківщині визволили чоловіка з-під завалів після російського обстрілу

Вони отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували.

Всього внаслідок обстрілу постраждало двоє працівників лісового господарства, 1972 та 1978 років народження.

Бійці ДСНС визволили чоловіка з-під уламків зруйнованих конструкцій та транспортували до машини медиків.

Рятувальники, правоохоронці та медики негайно прибули до місця події.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

Російські окупаційні війська вдень 11 квітня завдали удару, попередньо керованими авіабомбами, по території лісового господарства у Чугуївському районі Харківської області .

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