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Зеленський провів першу зустріч із президентом Угорщини

Запросив Угорщину до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Зеленський провів першу зустріч із президентом Угорщини
Тамаш Шуйок і Володимир Зеленський у Вільнюсі
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський у Литві провів першу зустріч із президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Глави держав обговорили підготовку саміту миру. 

Зеленський запросив Угорщину взяти участь у саміті, а також запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.

  • Володимир Зеленський поїхав із робочим візитом до Литви для участі в 9-му саміті Ініціативи трьох морів.
  • На полях саміту він провів зустрічі з главою Литви, Латвії, Румунії, Чехії, Польщі.
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