Тамаш Шуйок і Володимир Зеленський у Вільнюсі

Володимир Зеленський у Литві провів першу зустріч із президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Глави держав обговорили підготовку саміту миру.

Зеленський запросив Угорщину взяти участь у саміті, а також запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.