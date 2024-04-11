Володимир Зеленський у Литві провів першу зустріч із президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.
Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.
Глави держав обговорили підготовку саміту миру.
Зеленський запросив Угорщину взяти участь у саміті, а також запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.
- Володимир Зеленський поїхав із робочим візитом до Литви для участі в 9-му саміті Ініціативи трьох морів.
- На полях саміту він провів зустрічі з главою Литви, Латвії, Румунії, Чехії, Польщі.