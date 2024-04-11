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Зеленський обговорив із Йоганнісом роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою

Також ішлося про посилення української ППО.

Зеленський обговорив із Йоганнісом роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою
Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс
Фото: Х/ Klaus Iohannis

Володимир Зеленський зустрівся 11 квітня із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом на полях саміту Тримор'я.

Очільники держави обговорили взаємодію в оборонній сфері. Зеленський розповів колезі про російські обстріли Дністровської ГЕС і наголосив, що українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита.

Також президенти говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою. 

"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив Зеленський.

За словами Йоганніса, він підтвердив "тверду підтримку України за всіма відповідними вимірами і нашу рішучість зміцнювати регіональні зв'язки, стійку транскордонну співпрацю та енергетичну безпеку".

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