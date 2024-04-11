Також ішлося про посилення української ППО.

Володимир Зеленський зустрівся 11 квітня із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом на полях саміту Тримор'я.

Очільники держави обговорили взаємодію в оборонній сфері. Зеленський розповів колезі про російські обстріли Дністровської ГЕС і наголосив, що українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита.

Також президенти говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою.

"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив Зеленський.

За словами Йоганніса, він підтвердив "тверду підтримку України за всіма відповідними вимірами і нашу рішучість зміцнювати регіональні зв'язки, стійку транскордонну співпрацю та енергетичну безпеку".