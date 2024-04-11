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Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію

На цей момент у сесійній залі залишилися близько 30 народних обранців.

Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Майже порожня сесійна зала під час розгляду правок до "мобілізаційного" законопроєкту
Фото: Telegram народної депутатки Ірини Геращенко

О 1:44 за київським часом Верховна Рада України завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, які раніше були відхилені профільним комітетом. Усього було опрацьовано 4294 пропозиції щодо зміни тексту документа.

Про закриття засідання у своїх соцмережах повідомив народний обранець, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, у сесійній залі на цей момент залишилося близько 30 депутатів. 

Далі на парламент чекає розгляд правок від комітету, для яких, за словами Гончаренка, "потрібні голоси". Робота над законопроєктом продовжиться на засіданні у четвер.

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