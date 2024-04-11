Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію

На цей момент у сесійній залі залишилися близько 30 народних обранців.

Майже порожня сесійна зала під час розгляду правок до "мобілізаційного" законопроєкту

О 1:44 за київським часом Верховна Рада України завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, які раніше були відхилені профільним комітетом. Усього було опрацьовано 4294 пропозиції щодо зміни тексту документа.

Про закриття засідання у своїх соцмережах повідомив народний обранець, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, у сесійній залі на цей момент залишилося близько 30 депутатів.

Далі на парламент чекає розгляд правок від комітету, для яких, за словами Гончаренка, "потрібні голоси". Робота над законопроєктом продовжиться на засіданні у четвер.