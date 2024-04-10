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Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Канадою

У лютому документ схвалив Сенат Канади.

Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Канадою

Верховна Рада ухвалила проєкт закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі.

Законопроєкт №0242 було підтримано 317 голосами народних депутатів.

Документ розроблено Міністерством економіки з метою ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, вчиненої 22 вересня 2023 року в місті Оттава, що відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" є необхідною передумовою для набрання нею чинності. 

 Угода про вільну торгівлю з Канадою

  • Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою у першій редакції діяла з 2017 року і скасовувала мита на чималу кількість товарів. У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канад Джастін Трюдо підписали оновлену версію документа, яка розширювала дію угоди на послуги, інвестиції, комунікації та інші перспективні галузі. Повідомлялося, що вона набуде чинності після ратифікації.
  • У лютому 2024 року Сенат Канади у другому читанні схвалив Угоду про вільну торгівлю з нашою країною.
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