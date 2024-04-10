Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Канадою

Верховна Рада ухвалила проєкт закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі.

Законопроєкт №0242 було підтримано 317 голосами народних депутатів.

Документ розроблено Міністерством економіки з метою ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, вчиненої 22 вересня 2023 року в місті Оттава, що відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" є необхідною передумовою для набрання нею чинності.

Угода про вільну торгівлю з Канадою