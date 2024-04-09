До Фонду держмайна надійшли санкційні активи пропагандиста Кисельова

Йдеться про права на компанії, які займались організацією фестивалю Jazz Koktebel.

В управління Фонду держмайна України надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей".

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Обидві компанії займались організацією фестивалю Jazz Koktebel. 4 березня Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи "журналіста" на користь держави", –додав Коваль.

Також до санкційного майна додалась компанія "Атлантіс – ПАК Україна", дочірнє підприємство ПрАТ "Пентопак", яке нещодавно було передано в управління Фонду. Кінцевим бенефіціарним власником є громадянка РФ.

Крім того, серед нових санкційних активів – ринок на Херсонщині, який належав місцевому сепаратисту Георгію Кальонову.

Коваль зазначив, що ФДМУ наразі акумулював 735 таких активів. 12 з них вже реалізовано на загальну суму більш як 32 мільйони гривень.

А на 17 квітня в системі Прозорро заплановані два аукціони: Фонд виставить на продаж одеські квартири, які належали російському олігарху Михайлу Шелкову і гауляйтеру Володимиру Сальдо.

Також голова Фонду нагадав, що всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.