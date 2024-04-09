Шмигаль: працюємо над створенням Компенсаційного фонду, у який йтимуть конфісковані росактиви

У 2024 році прибутки від заморожених російських активів, які передадуть Україні, можуть скласти сумарно 5-8 млрд євро.

Робота над створенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, який має наповнюватися за рахунок конфіскованих російських активів, триває. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вітаємо ініціативи наших європейських партнерів щодо передачі Україні доходів, які згенеровані цими замороженими активами. У 2024 році такі прибутки можуть скласти сумарно 5-8 млрд євро", – зазначив Шмигаль.

Також він нагадав, що у Гаазі запрацював Міжнародний реєстр збитків як частина міжнародного Компенсаційного механізму. Лише за першу добу його роботи надійшло понад 500 звернень від жертв російської агресії.

Шмигаль додав, що паралельно вдосконалюються внутрішні механізми компенсації за пошкоджене та знищене Росією майно.

"Сьогодні Уряд приводить у відповідність до чинних нормативних актів порядок ведення Реєстру. Додаються нові реєстрові дані щодо житлового сертифікату, акта дистанційного обстеження, доповнюється функціонал Реєстру" – сказав він.

Також проводять роботу над тим, щоб кожен, хто зазнав збитків від російських загарбників, реалізував своє право на їх відшкодування.