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Шмигаль: працюємо над створенням Компенсаційного фонду, у який йтимуть конфісковані росактиви

У 2024 році прибутки від заморожених російських активів, які передадуть Україні, можуть скласти сумарно 5-8 млрд євро.

Шмигаль: працюємо над створенням Компенсаційного фонду, у який йтимуть конфісковані росактиви
Наслідки обстрілу (фото ілюстративне)
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Робота над створенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, який має наповнюватися за рахунок конфіскованих російських активів, триває. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вітаємо ініціативи наших європейських партнерів щодо передачі Україні доходів, які згенеровані цими замороженими активами. У 2024 році такі прибутки можуть скласти сумарно 5-8 млрд євро", – зазначив Шмигаль. 

Також він нагадав, що у Гаазі запрацював Міжнародний реєстр збитків як частина міжнародного Компенсаційного механізму. Лише за першу добу його роботи надійшло понад 500 звернень від жертв російської агресії.

Шмигаль додав, що паралельно вдосконалюються внутрішні механізми компенсації за пошкоджене та знищене Росією майно.

"Сьогодні Уряд приводить у відповідність до чинних нормативних актів порядок ведення Реєстру. Додаються нові реєстрові дані щодо житлового сертифікату, акта дистанційного обстеження, доповнюється функціонал Реєстру" – сказав він.

Також проводять  роботу над тим, щоб кожен, хто зазнав збитків від російських загарбників, реалізував своє право на їх відшкодування.

  • 2 квітня під час конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі оголосили про офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцям війною, яку розв'язала Росія. У квітні працюватиме перша категорія реєстру, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло. Для потерпілих розроблять інструкцію, як подавати заяву.
  • Створення такого реєстру запанували ще в 2022 – відповідну резолюцію ухвалила Генасамблея ООН. Про створення реєстру оголосили на саміті Ради Європи 16–17 травня 2023. І вже 43 держави та ЄС стали його учасниками або асоційованими членами. Докладно – в матеріалі на LB.ua.
  • За декілька днів роботи міжнародного Реєстру збитків туди подали вже понад 700 заявок через Дію. Найбільше заявок надійшло від Київської, Харківської та Миколаївської областей.
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