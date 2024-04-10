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На Харківщині через обстріл загинуло троє людей, в тому числі дитина (оновлено)

Постраждали щонайменше двоє людей. 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані. Розбір завалів триває. 

На Харківщині через обстріл загинуло троє людей, в тому числі дитина (оновлено)
Фото: Новинарня

Внаслідок ворожого обстрілу Липців та Малої Данилівки Харківського району горить магазин і аптека. Станом на 15.45 відомо про трьох загиблих, в тому числі 14-річну дівчинку. Розбір завалів триває. 

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди", – зазначив він.

Профільні служби працюють на місці.

Оновлення. Пізніше Синєгубов повідомив, що у Липцях через обстріл загинула 14-річна дитина.

"Внаслідок ворожого обстрілу Липців загинула 14-річна дівчинка. Постраждали щонайменше двоє людей. 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані", – повідомив він. 

Оновлення. 15.45.

Кількість загиблих через обстріл збільшилася до трьох. 

"Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років. Розбір завалів триває", – написав Синєгубов. 

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