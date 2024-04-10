Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова.

Про це нова очільниця вишу повідомила у “Фейсбуці”.

“Від сьогодні я виконую обов'язки ректорки НАУ. Це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради”, – написала Семенова.

Вона зазначила, що не є людиною цієї системи.

“Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату. Хто зі мною давно, ви знаєте, що ми з кількома активними людьми пробували робити зміни в НАУ року так з 2015 і я ніколи не була поза контекстом. Але тоді не було на це волі держави”, – розповіла Семенова.

Нова очільниця вишу зауважила, що тепер позиція держави по НАУ – робити хороший інженерний університет.

“Наглядова рада справжня, вона працює і вона приймає рішення. Голова НР – Чернишов, людина також із наукової родини, але із бізнесу. Координує проект з боку уряду - Михайло Федоров. Слідкують за тим, що відбувається - усі. Все схоже на момент "коли, якщо не зараз", – написала Семенова.

За її словами, у НАУ крутий потенціал і дуже боляче було дивитись останні 10 років, як університет знищують. Тепер, як зазначила Семенова, величезна кількість професіоналів і випускників НАУ готові долучитися до реформи університету.