Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова.
Про це нова очільниця вишу повідомила у “Фейсбуці”.
“Від сьогодні я виконую обов'язки ректорки НАУ. Це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради”, – написала Семенова.
Вона зазначила, що не є людиною цієї системи.
“Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату. Хто зі мною давно, ви знаєте, що ми з кількома активними людьми пробували робити зміни в НАУ року так з 2015 і я ніколи не була поза контекстом. Але тоді не було на це волі держави”, – розповіла Семенова.
Нова очільниця вишу зауважила, що тепер позиція держави по НАУ – робити хороший інженерний університет.
“Наглядова рада справжня, вона працює і вона приймає рішення. Голова НР – Чернишов, людина також із наукової родини, але із бізнесу. Координує проект з боку уряду - Михайло Федоров. Слідкують за тим, що відбувається - усі. Все схоже на момент "коли, якщо не зараз", – написала Семенова.
За її словами, у НАУ крутий потенціал і дуже боляче було дивитись останні 10 років, як університет знищують. Тепер, як зазначила Семенова, величезна кількість професіоналів і випускників НАУ готові долучитися до реформи університету.
- Влітку минулого року міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору НАУ Максиму Луцькому. Міністр зазначив, що Луцький не вказав у своєму щорічному звіті інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом. Це є порушенням законодавства про освіту і вимог контракту.
- У вересня 2023 року LB.ua стало відомо, що Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету. Із юридичної особи НАУ утворять два заклади, які мають стати ключовими центрами розвитку української авіагалузі.