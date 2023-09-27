МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві

Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету. Відповідний документ є у розпорядженні LB.ua.

Зараз пропонується з юридичної особи НАУ виділити і утворити два ЗВО: Київський авіаційний інститут і Державну льотну академію (м. Кропивницький). Ці два заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні, зокрема щодо підготовки пілотів, розробки нових дизайнів і введення в експлуатацію інноваційних БПЛА, підтримки вітчизняної воєнної промисловості.

Як повідомляють наші джерела в міністерстві, студенти, які вже навчаються у НАУ, продовжать своє навчання. Викладачі так само — залишаться працювати на тих самих умовах.

"Рішення про реорганізацію НАУ було прийнято через низьку ефективність закладу та його керівництва. Жодного БПЛА після початку повномасштабного вторгнення там не розробили, - пояснив співрозмовник із МОН. - Мови про розвиток та інвестиції у заклад з таким керівництвом бути просто не може".

Це рішення Міносвіти має тепер розглянути Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, влітку міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору НАУ Максиму Луцькому.

Міністр зазначив, що Луцький не вказав у своєму щорічному звіті інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом. Це є порушенням законодавства про освіту і вимог контракту.