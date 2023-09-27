Сили оборони уразили зенітно-ракетний комплекс С-300 окупантів і відбили низку атак на Донеччині, - Генштаб

Крім того, наші бійці знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Упродовж доби підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс С-300 та шість артилерійських засобів росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім того, наші бійці знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Бахмутському українські бійці успішно відбили атаку противника в районі Григорівки Донецької області. На Мар’їнському - вісім атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки. А на Шахтарському - атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень.

Загалом окупанти завдали 44 авіаційні удари та здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 27 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Попівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 25 населених пунктів, серед них Тур’я Чернігівської області; Хлібороб, Чернацьке, Рудак, Рожковичі, Яструбщина Сумської області та Одноробівка, Глибоке, Стариця, Гатище Харківської області;

та ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Попівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 25 населених пунктів, серед них Тур’я Чернігівської області; Хлібороб, Чернацьке, Рудак, Рожковичі, Яструбщина Сумської області та Одноробівка, Глибоке, Стариця, Гатище Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки, Кругляківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки, Кругляківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Берестове Харківської області; на Лиманському від авіаційних ударів ворога постраждали Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області та Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Донецької області;

від авіаційних ударів ворога постраждали Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області та Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Костянтинівки, Північного, Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Маркове, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Противник і надалі нарощує щільність мінно-вибухових загороджень;

ворог завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Костянтинівки, Північного, Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Маркове, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Противник і надалі нарощує щільність мінно-вибухових загороджень; на Авдіївському загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару поблизу Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області;

противник завдав авіаційного удару поблизу Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому ворог завдав авіаційного удару неподалік Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

ворог завдав авіаційного удару неподалік Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в біля Миколаївки, Бургунки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них місто Херсон, Антонівка, Дніпровське, Широка Балка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, Президент Зеленський нині заявив, що є просування Сил оборони на Донецькому напрямку.

Тим часом колишні найманці "групи Вагнера", що були на території Білорусі, повернулися воювати проти українців, але вже з підписаними контрактами із міноборони РФ. Їх залучили на східному напрямку.