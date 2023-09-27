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На Київщині запрацювала служба 112

Така служба вже працює у Києві.

На Київщині запрацювала служба 112
Фото: Нацполіція

Телефонна служба 112 повноцінно запрацювала в Київській області.

Про це повідомив у Телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко нагадав, що 112 - це "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися в надзвичайній ситуації, використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 і 104, даючи змогу не гаяти час на те, щоб телефонувати в кожну службу окремо.

"Упровадження єдиного номера виклику екстренних служб розпочалося з Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції", - зазначив міністр.

За його словами, на лінію також можуть звернутися люди з порушенням слуху або мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

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Зазначимо, що МВС представляє Систему 112 як "комплексне надання допомоги населенню у разі виникнення екстрених ситуацій, що загрожують здоров’ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку". Система "112" повинна інтегрувати декілька екстрених служб: поліцію, "швидку", службу порятунку, газову службу.

7 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112".

Нацполіція заявляла про готовність до інтеграції в єдину службу "112" ще у січні 2020 року. 

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