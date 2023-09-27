Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кримська генотьба
Кримська генотьба
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ ускладнили пересування окупантів на трасі Бахмут - Горлівка

Це одна з ключових трас на південному напрямку біля Бахмута.

ЗСУ ускладнили пересування окупантів на трасі Бахмут - Горлівка
Фото: Telegram/Zelenskiy

Встановлення вогневого контролю Сил оборони над трасою Бахмут - Горлівка ускладнило пересування та постачання російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем. Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповування на цьому напрямку і також до н. п. Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку", - сказав речник.

При цьому Євлаш зазначив, що росіяни мають й інші лінії сполучення. Зокрема, йдеться про трасу, яка веде в Соледар та інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій.

Водночас контроль над трасою Бахмут - Горлівка - це "перший дзвіночок", який вже досить ускладнив пересування окупантів.

Зазначимо, що 24 вересня Євлаш вже повідомляв, що одна з важливих трас на Бахмутському напрямку прострілюється нашими військовими.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що десантники 80-ї бригади розповіли, як звільняли від окупантів Кліщіївку під Бахмутом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies