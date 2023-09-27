ЗСУ ускладнили пересування окупантів на трасі Бахмут - Горлівка

Це одна з ключових трас на південному напрямку біля Бахмута.

Встановлення вогневого контролю Сил оборони над трасою Бахмут - Горлівка ускладнило пересування та постачання російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем. Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповування на цьому напрямку і також до н. п. Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку", - сказав речник.

При цьому Євлаш зазначив, що росіяни мають й інші лінії сполучення. Зокрема, йдеться про трасу, яка веде в Соледар та інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій.

Водночас контроль над трасою Бахмут - Горлівка - це "перший дзвіночок", який вже досить ускладнив пересування окупантів.

Зазначимо, що 24 вересня Євлаш вже повідомляв, що одна з важливих трас на Бахмутському напрямку прострілюється нашими військовими.

Нагадаємо, що десантники 80-ї бригади розповіли, як звільняли від окупантів Кліщіївку під Бахмутом.