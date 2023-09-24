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ЗСУ вже прострілюють трасу Бахмут-Горлівка

Окупанти ще мають декілька інших маршрутів, якими постачають угруповання у Бахмуті.

ЗСУ вже прострілюють трасу Бахмут-Горлівка
Фото: Telegram/Zelenskiy

Одна з важливих трас на Бахмутському напрямку вже прострілюється нашими військовими.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут - Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА", - сказав він.

Російські окупанти ще мають декілька інших маршрутів, якими постачають угруповання у Бахмуті. Це і траси, які ведуть з окупованої території.

"Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити далі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат", - додав Євлаш.

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Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський спрогнозував під час свого візиту до Вашингтона, що Україна поверне місто Бахмут на Донеччині до кінця року. 

Як вважає британська розвідка, оборону Росії біля Бахмута послабила передислокація частини військ на Запорізький напрямок.

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