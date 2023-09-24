На Харківщині прикордонники збили ворожий дрон

За тиждень це вже четвертий дрон, який збили на Харківщині.

У Харківській області прикордонники за допомогою антидронової рушниці приземлили начинений вибухівкою ворожий безпілотник.

Про це Державна прикордонна служба повідомляє у Телеграмі.

"Начинений вибухівкою ворожий дрон – заземлено. Помітивши ціль на висоті 50 метрів, прикордонники застосували антидронову рушницю та знешкодили "пташку", - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що за тиждень це вже четвертий нашпигований вибухівкою БПЛА, які збили або перехопили бійці ДПСУ на Харківщині.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 23 вересня, українські військові на Таврійському напрямку знищили 39 одиниць військової техніки російських окупантів.