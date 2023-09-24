Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка
Росіяни втратили трьох командирів елітного полку десантників, - британська розвідка
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду
Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині прикордонники збили ворожий дрон

За тиждень це вже четвертий дрон, який збили на Харківщині.

На Харківщині прикордонники збили ворожий дрон
Фото: ДПСУ

У Харківській області прикордонники за допомогою антидронової рушниці приземлили начинений вибухівкою ворожий безпілотник.

Про це Державна прикордонна служба повідомляє у Телеграмі.

"Начинений вибухівкою ворожий дрон – заземлено. Помітивши ціль на висоті 50 метрів, прикордонники застосували антидронову рушницю та знешкодили "пташку", - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що за тиждень це вже четвертий нашпигований вибухівкою БПЛА, які збили або перехопили бійці ДПСУ на Харківщині.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 23 вересня, українські військові на Таврійському напрямку знищили 39 одиниць військової техніки російських окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies