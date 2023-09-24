Росіяни обстріляли Херсон, шестеро поранених

Війська РФ у неділю, 24 вересня, обстріляли із артилерії Корабельний район Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрація Роман Мрочко.
"Унаслідок завданих ворожих ударів пошкоджено приватні будинки херсонців. Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих", - наголосив Мрочко.
Інформація про наслідки обстрілів міста російськими військовими уточнюється.
Нагадаємо, що на світанку 24 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області, пошкоджена лікарня. Загинула жінка.