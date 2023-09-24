Росіяни обстріляли Херсон, шестеро поранених

Нагадаємо, що на світанку 24 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області, пошкоджена лікарня. Загинула жінка.

"Унаслідок завданих ворожих ударів пошкоджено приватні будинки херсонців. Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих", - наголосив Мрочко.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрація Роман Мрочко.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies