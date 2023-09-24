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Росіяни обстріляли Херсон, шестеро поранених

Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Росіяни обстріляли Херсон, шестеро поранених

Війська РФ у неділю, 24 вересня, обстріляли із артилерії Корабельний район Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрація Роман Мрочко.

"Унаслідок завданих ворожих ударів пошкоджено приватні будинки херсонців. Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих", - наголосив Мрочко.

Інформація про наслідки обстрілів міста російськими військовими уточнюється.

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Нагадаємо, що на світанку 24 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області, пошкоджена лікарня. Загинула жінка.

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