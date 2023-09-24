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У Харкові затримали військового - ухилянта, який у соцмережах закликав його спіймати

Чоловік потрапив до лав ЗСУ по мобілізації, але самовільно залишив розташування частини

У Харкові затримали військового - ухилянта, який у соцмережах закликав його спіймати
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця,який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У ЗСУ чоловік потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу в Полтаві, самовільно залишив розташування частини.

"Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові", - зазначили в ДБР.

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Наразі військовослужбовця затримали та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про ліквідацію ще 7 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

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