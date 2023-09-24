В окупованому Рубіжному комунальники вже рік не отримують зарплату

У тимчасово окупованому Рубіжному працівники водоканалу оголосили протест окупаційній владі, відмовившись від виконання своїх обов’язків, бо рік відпрацювали без заробітної плати.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За даними ОВА, зазначене питання не рушило з місця ані під час псевдореферендуму у 2022 році, ані тепер – по завершенні так званих "виборів".

"Обіцянки не спрацювали. Ситуація, що склалася, влаштовує у "республіці" усіх, крім комунальників та їхніх сімей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області майже третина будівель не підлягає відновленню.