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В окупованому Рубіжному комунальники вже рік не отримують зарплату

Окупанти тільки годують комунальників обіцянками.

В окупованому Рубіжному комунальники вже рік не отримують зарплату

У тимчасово окупованому Рубіжному працівники водоканалу оголосили протест окупаційній владі, відмовившись від виконання своїх обов’язків, бо рік відпрацювали без заробітної плати.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За даними ОВА, зазначене питання не рушило з місця ані під час псевдореферендуму у 2022 році, ані тепер – по завершенні так званих "виборів".

"Обіцянки не спрацювали. Ситуація, що склалася, влаштовує у "республіці" усіх, крім комунальників та їхніх сімей", – йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області майже третина будівель не підлягає відновленню.

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