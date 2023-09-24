Росіяни активізували на Херсонщині удари з повітря, - ОК "Південь"

На прифронтові райони вони скидають керовані авіабомби, а місця скупчення цивільних атакують дронами.

На Херсонщині російські війська активізували удари з повітря. На прифронтові райони вони скидають керовані авіабомби, місця скупчення цивільних атакують FPV-дронами.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"На Херсонщині ворог суттєво атакує авіацією... Останніми днями вони активізувалися надзвичайно, дуже потужні удари відбуваються, групові нальоти. Протягом доби ми фіксуємо понад 20 керованих авіабомб по Бериславщині і Херсонському району", - зазначила Гуменюк.

За її словами, КАБи потужністю 500 кг в тротиловому еквіваленті мають дуже велику руйнівну силу, знищують сльськогосподарські угіддя, місця збереження зерна.

"Використовують і тактичну авіацію, і дрони - не тільки ударні, а і FPV, які можуть переносити осколкові боєприпаси. Скидають їх, дійсно, на місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби або люди просто прямують з роботи додому", - зауважила Гуменюк.

Активізацію повітряного способу атак речниця пов'язує з тим, що українська армія контрбатарейно вибиває артилерійські потужності окупантів з лівого берега Дніпра на Херсонщині.

Водночас для завдання ударів по Миколаївщині й Одещині, за її словами, ворог частіше використовує ракетне озброєння, ударні і розвідувальні дрони. Активність ворога на Півдні зосереджується на об'єктах промислової і зернової інфраструктури.

Нагадаємо, за минулу добу на Херсонщині внаслідок обстрілів одна людина загинула і троє дістали поранення. Також зафіксовано влучання в житлові квартали.