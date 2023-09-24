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На окупованих Росією територіях України розпочнуть роботу “федеральні суди”

Російська сторона підготувала нові постанови так званого верховного суду РФ.

Відповідно до постанов так званого Верховного суду РФ на окупованих територіях України розпочинають свою роботу “федеральні суди”. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Кремль продовжує проводити заходи із протиправної анексії тимчасово окупованих територій сходу та півдня України”, − йдеться у повідомленні.

У вересні російська сторона підготувала нові постанови так званого верховного суду РФ, згідно з якими по всій території окупованої України розпочинають свою роботу “федеральні суди”. 

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“Такі протиправні процеси з боку російських окупантів створюють чергові інструменти впливу на місцеве населення, та дають окупантам псевдозаконні механізми позбавлення прав громадян України та винесення їм інших незаконних покарань”, − зазначено у повідомленні.

Раніше активісти “Кібер спротиву” отримали доступ до пошти судді Наталії Сумачакової, яка відповідає за формування судів на ТОТ. 

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