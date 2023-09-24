На окупованих Росією територіях України розпочнуть роботу “федеральні суди”

Відповідно до постанов так званого Верховного суду РФ на окупованих територіях України розпочинають свою роботу “федеральні суди”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Кремль продовжує проводити заходи із протиправної анексії тимчасово окупованих територій сходу та півдня України”, − йдеться у повідомленні.

У вересні російська сторона підготувала нові постанови так званого верховного суду РФ, згідно з якими по всій території окупованої України розпочинають свою роботу “федеральні суди”.

“Такі протиправні процеси з боку російських окупантів створюють чергові інструменти впливу на місцеве населення, та дають окупантам псевдозаконні механізми позбавлення прав громадян України та винесення їм інших незаконних покарань”, − зазначено у повідомленні.

Раніше активісти “Кібер спротиву” отримали доступ до пошти судді Наталії Сумачакової, яка відповідає за формування судів на ТОТ.