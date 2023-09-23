Зеленський у Любліні подякував полякам і нагородив волонтерів

Президент України Володимир Зеленський в Любліні відзначив зусилля громадян Польщі та волонтерів.

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

Відзначена Бʼянка Залевська − журналістка, яка з 2014 року висвітлює російську агресію проти України та поширює правду про те, що відбувається.

“В липні 2014 року вона отримала важке поранення, але не полишила боротьби за добро. Її волонтерські зусилля врятували багато українських життів, зокрема дітей, які були транспортовані на лікування до дитячих шпиталів Польщі. Дякую за це!”, − зазначив він.

Зеленський подякував за зусилля медика-рятівника, керівника волонтерської медичної команди, викладача Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Даміана Дуди.

“Він зі своєю командою приїздив в Україну: у Бахмут, Соледар, на лінію фронту на півдні. Рятував наших хлопців, наших воїнів, заснував фонд, який фінансує закупівлю медикаментів, і створив центр для підготовки бойових медиків, активно проводить тренінги для журналістів і волонтерів, які вирушають до зони бойових дій. Завдяки такій небайдужості життя реально рятуються. Дякую, Даміане!”, − додав президент.

Очільник України подякував всій Польщі за підтримку й солідарність.

“Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!”, − сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо перед спільною пресконференцією підписали оновлену угоду про вільну торгівлю. Канаду він відвідав після визіту до США, де брав участь у Генасамблеї ООН та мав низку двосторонніх зустрічей.