У Херсоні рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Ввечері ворог вдарив по одному з мікрорайонів обласного центру. Загорілось одразу два житлові будинки.

Ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.

“Пожежі ліквідовано. До гасіння залучалось 3 одиниці техніки та 16 рятувальників”, − йдеться у повідомлені.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вдент росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, загинула жінка. Є влучання у житлові будинки. Уранці РФ також обстрілювала місто, внаслідок влучання по приватному будинку загинув 25-річний чоловік, іще двоє людей поранені.