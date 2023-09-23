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Ворог знову вдарив по Херсону, влучивши по двох будинках

Пожежі гасили 16 рятувальників.

Ворог знову вдарив по Херсону, влучивши по двох будинках
Фото: ДСНС

У Херсоні рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Ввечері ворог вдарив по одному з мікрорайонів обласного центру. Загорілось одразу два житлові будинки. 

Ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.

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“Пожежі ліквідовано. До гасіння залучалось 3 одиниці техніки та 16 рятувальників”, − йдеться у повідомлені.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вдент росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, загинула жінка. Є влучання у житлові будинки. Уранці РФ також обстрілювала місто, внаслідок влучання по приватному будинку загинув 25-річний чоловік, іще двоє людей поранені. 

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