На світлинах також показані будівлі за день до обстрілу.

Компанія Planet Labs оприлюднила супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі до і після ракетного удару, який був здійснений Збройними силами 22 вересня.

Про це пише Sky News.

На знімках видно, як із штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі піднімається дим після влучання української ракети.

Фото: news.sky.com

Окупований Росією Крим є постійною мішенню для українських військ після того, як президент Росії Володимир Путін ініціював повномасштабне вторгнення в Україну.

Фото: news.sky.com

Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow.

У Збройних силах подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Голова ГУР Кирило Буданов каже, що внаслідок атаки України на штаб ЧФ РФ у Севастополі загинули щонайменше дев’ятеро осіб і ще 16 дістали поранення. Росіяни у свою чергу заявили про одного зниклого безвісти.