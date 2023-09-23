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З’явилися супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ до і після ракетного удару

На світлинах також показані будівлі за день до обстрілу.

З’явилися супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ до і після ракетного удару
Фото: news.sky.com

Компанія Planet Labs оприлюднила супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі до і після ракетного удару, який був здійснений Збройними силами 22 вересня.

Про це пише Sky News.

На знімках видно, як із штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі піднімається дим після влучання української ракети.

Фото: news.sky.com

Окупований Росією Крим є постійною мішенню для українських військ після того, як президент Росії Володимир Путін ініціював повномасштабне вторгнення в Україну.

Фото: news.sky.com

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Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow.

У Збройних силах подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Голова ГУР Кирило Буданов каже, що внаслідок атаки України на штаб ЧФ РФ у Севастополі загинули щонайменше дев’ятеро осіб і ще 16 дістали поранення. Росіяни у свою чергу заявили про одного зниклого безвісти.

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