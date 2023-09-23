Це вже четвертий обстріл Авдіївки за сьогодні.

Російська армія із танків обстріляла багатоквартирний житловий будинок в Авдіївці.

Про це у Телеграмі повідомляє Донецька ОВА.

"Горить обстріляний з танків будинок в Авдіївці. На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав — мешканці будинку своєчасно евакуювалися до більш безпечних регіонів України", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначають, що Авдіївка зазнає потужних обстрілів щоденно. Лише за сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто із танків, 1 раз з артилерії і ще 1 раз — із "Градів".

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 22 вересня, росіяни обстріляли шість населених пунктів Донецької області. Ворог застосував ЗРК "С-300", керовані авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Град", артилерію.

Впродовж 21 вересня окупанти завдали 33 удари по Донецькій області. Військові РФ застосувала ракети ОТРК "Іскандер", авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерію. Поранення дістали 20 людей.