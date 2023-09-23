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Учора окупанти обстріляли шість населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені

Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів.

Учора окупанти обстріляли шість населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені

Упродовж минулої доби, 22 вересня, росіяни обстріляли шість населених пунктів Донецької області. Ворог застосував ЗРК "С-300", керовані авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Град", артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Під ударом армії РФ протягом доби перебували міста Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, села Зелений Гай, Нововасилівка, Серебрянка. Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів: 10 приватних будинків, будинок культури, кінотеатр, медзаклад, підприємства.

Авдіївка пережила 7 ворожих атак. Росія скинула на місто керовану авіабомбу "ФАБ-250" та накрила житлові квартали з артилерії й "Градів". Пошкоджено кінотеатр, медзаклад, приватні будинки. Інформації щодо постраждалих не надходила.

Село Зелений Гай російські терористи атакували двома ракетами С-300 – поранили цивільну особу. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, приватна оселя, будинок культури, фермерське господарство, підприємство.

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Нагадаємо, впродовж 21 вересня окупанти завдали 33 удари по Донецькій області. Військові РФ застосувала ракети ОТРК "Іскандер", авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерію. Поранення дістали 20 людей.

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