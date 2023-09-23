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Росія вивела у Чорне море два надводні ракетоносії (оновлено)

Рівень ракетної загрози значно підвищено.

Росія вивела у Чорне море два надводні ракетоносії (оновлено)
Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок суботи, 23 вересня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, зокрема один ракетоносій.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Загальний залп ракетоносія становить 8 ракет. В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Прохід Керч-Єнікальською протокою в бік Азовського моря здійснили 19 кораблів, два з яких рухалися з протоки Босфор. У бік Чорного моря - 20 кораблів, три з яких продовжили рух до протоки Босфор.

Оновлено. Росія вдень 23 вересня вивела в Чорне море на бойове чергування два надводні ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами", повідомили Сили оборони півдня України.

“В Чорне море на бойове чергування ворогом виведені надводні ракетоносії - один з малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М" і фрегат "адмірал макаров", - ідеться в повідомленні.

Як зауважили в Силах оборони півдня, їх спорядження - до 16 ракет типу "Калібр".

“Рівень ракетної загрози значно підвищено”, - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, що вночі 23 вересня дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині.  

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