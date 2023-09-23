Головне за ніч та ранок суботи, 23 вересня: спецоперація ССО “Крабова пастка”, 14 збитих "шахедів"

Нічний наліт "шахедів", понад 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, наслідки удару по штабу ЧФ Росії в Севастополі.

Штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ, повідомили Сили спецоперацій ЗСУ.

“Спецоперація ССО “Крабовая ловушка”. Вражено штаб чорноморського флоту рф. Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому м. Севастополь”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані було передано Повітряним силам для завдання ураження.

Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат – десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив “Голосу Америки”, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі 22 вересня загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16.

“Серед поранених – командувач угруповання генерал-полковник (Олександр) Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант (Олег) Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі – вони не входять у той перелік, який я вам озвучив”, – повідомив Буданов.

Олександр Романчук – командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Генерал-лейтенант Олег Цеков – командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про імовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі було знищено 14 ворожих “шахедів”.

Уночі 23 вересня російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф). Напрямок удару – Запоріжжя, Дніпропетровщина.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 «шахедів».

12 ворожих дронів збито над Дніпропетровщиною, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Минулося без загиблих і постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіація Сил оборони, крім удару по штабу командування чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі, завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські бійці за добу ліквідували більше 500 російських окупантів. Загальні бойові втрати живої сили противника орієнтовно склали близько 275460 осіб. Також у ворога, серед іншого, поменшало артилерійських систем на 33 одиниці та танків на 11 одиниць.

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі 23 вересня дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині, повідомила начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", – зазначила Гуменюк.

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