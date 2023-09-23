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Внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранені 16, – Буданов

Серед поранених – російські генерали. 

Внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранені 16, – Буданов
Фото: скриншот відео

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив “Голосу Америки”, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі 22 вересня загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. 

“Серед поранених – командувач угруповання генерал-полковник (Олександр) Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант (Олег) Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі – вони не входять у той перелік, який я вам озвучив”, – повідомив Буданов.

Зазначається, що Олександр Романчук – командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Генерал-лейтенант Олег Цеков – командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про імовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає.

На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві мешканці, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел. 

“Зрозуміло, що агентурні джерела – одні з основних”, – додав він.

Водночас начальник ГУР не став відповідати, чи для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ використали ракети західного виробництва.

“Тут я маю утриматись від відповіді, думаю ви маєте мене зрозуміти”, – сказав він.

Нагадаємо, вдень 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі було завдано ракетного удару. В місті вмикали тривогу. Атаки на обʼєкти ворога в Криму відбуваються третій день поспіль. 

21 вересня СБУ спільно з Військово-морськими силами вдарили безпілотниками та ракетами по аеродрому "Саки", який ворог використовував у воєнних цілях. Є ураження техніки.

20 вересня захисники атакували командний пункт російського Чорноморського флоту. Для удару теж використали ракети.

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