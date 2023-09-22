Моравецький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Моравецький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Пошукові роботи на місці ракетної атаки по Кременчуку завершено, - Лунін

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей.

Пошукові роботи на місці ракетної атаки по Кременчуку завершено, - Лунін
Фото: Facebook Дмитра Луніна

Пошукові роботи на місці ракетної атаки по Кременчуку Полтавської області завершено.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула”, - написав Лунін. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, внаслідок обстрілу постраждали навколишні будівлі. 

Завтра, 23 вересня, в місті працюватиме профільна комісія. Вона обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. 

Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації з обласного та місцевого бюджетів. 

Нагадаємо, протягом ночі 20 вересня Росія неодноразово обстрілювала Полтавщину. Було влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. Роботу заводу тимчасово припинено. Минулося без постраждалих. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies