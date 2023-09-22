Пошукові роботи на місці ракетної атаки по Кременчуку завершено, - Лунін

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей.

Пошукові роботи на місці ракетної атаки по Кременчуку Полтавської області завершено.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула”, - написав Лунін.

Крім того, внаслідок обстрілу постраждали навколишні будівлі.

Завтра, 23 вересня, в місті працюватиме профільна комісія. Вона обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження.

Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації з обласного та місцевого бюджетів.

Нагадаємо, протягом ночі 20 вересня Росія неодноразово обстрілювала Полтавщину. Було влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. Роботу заводу тимчасово припинено. Минулося без постраждалих.