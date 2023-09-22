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Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені

Інформація уточнюється.

Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області, є жертви.

Про це повідомляє у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені", – написав він.

На місці працюють всі відповідні служби.

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Нагадаємо, сьогодні з 17:18 по 18:06 у Полтавській області була оголошена повітряна тривога. 

Протягом ночі 20 вересня Росія неодноразово обстрілювала Полтавщину. Було влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. Роботу заводу тимчасово припинено. Минулося без постраждалих. 

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