Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені

Сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області, є жертви.

Про це повідомляє у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені", – написав він.

На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні з 17:18 по 18:06 у Полтавській області була оголошена повітряна тривога.

Протягом ночі 20 вересня Росія неодноразово обстрілювала Полтавщину. Було влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. Роботу заводу тимчасово припинено. Минулося без постраждалих.