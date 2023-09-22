НАЗК виявило у самбірського військкома чимало нерухомості, яку неможливо придбати на офіційні доходи

Національне агентство з питань запобігання корупції промоніторило спосіб життя начальника Самбірського військкомату і встановило ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Військком і його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Очільник ТЦК Самбора заявив, що це майно було набуте за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 тис.

"Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.", - зауважило НАЗК.

Матеріали моніторингу передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб вирішити питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Нагадаємо, спершу військкомат Самбора опинився в центрі уваги через побиття військовозобов'язаного: Державне бюро розслідувань розпочало розслідування після появи відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. Згодом заступник начальника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старший солдат, яких звинувачують в незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаного, отримали підозри. Опісля Українська спілка учасників АТО повідомила, що потерпілий - один із ухилянтів, яких затримали прикордонники і передали до ТЦК.

Раніше на Ставці Верховного Головнокомандувача Президент Зеленський доручив через інцидент з одеським воєнкомом Борисовим перевірити всіх очільників військкоматів. РНБО також рекомендувала звільнити всіх обласних військкомів.

Пізніше Зеленський заявив, що перевірка виявила багато зловживань, відверто огидних.