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НАЗК виявило у самбірського військкома чимало нерухомості, яку неможливо придбати на офіційні доходи

Різниця між витратами і доходами становить понад 4,4 млн грн.

НАЗК виявило у самбірського військкома чимало нерухомості, яку неможливо придбати на офіційні доходи
Фото: Цензор

Національне агентство з питань запобігання корупції промоніторило спосіб життя начальника Самбірського військкомату і встановило ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Військком і його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Очільник ТЦК Самбора заявив, що це майно було набуте за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 тис. 

"Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.", - зауважило НАЗК.

Матеріали моніторингу передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб вирішити питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

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Нагадаємо, спершу військкомат Самбора опинився в центрі уваги через побиття військовозобов'язаного: Державне бюро розслідувань розпочало розслідування після появи відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. Згодом заступник начальника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старший солдат, яких звинувачують в незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаного, отримали підозри. Опісля Українська спілка учасників АТО повідомила, що потерпілий - один із ухилянтів, яких затримали прикордонники і передали до ТЦК.

Раніше на Ставці Верховного Головнокомандувача Президент Зеленський доручив через інцидент з одеським воєнкомом Борисовим перевірити всіх очільників військкоматів. РНБО також рекомендувала звільнити всіх обласних військкомів

Пізніше Зеленський заявив, що перевірка виявила багато зловживань, відверто огидних.

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