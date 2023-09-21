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Чоловік, якого побили у військкоматі Самбора, виявився ухилянтом і ображав ЗСУ, - спілка учасників АТО

Чоловіки вигукували антиукраїнські гасла, ображати Збройні Сили України перед бійцем, який нещодавно повернувся із передової і має контузію.

Чоловік, якого побили у військкоматі Самбора, виявився ухилянтом і ображав ЗСУ, - спілка учасників АТО
Фото: скриншот відео

Один із чоловіків, якого побили у військкоматі Самбора на Львівщині, - один із затриманих прикордонниками ухилянтів, котрого передали у ТЦК для з’ясування обставин.

Про це повідомляє Українська спілка учасників АТО.

"Самого початку, як розповідають хлопці, ніхто цих пасажирів не силував та не бив, навіть не обшукував (телефон в них же залишився). Їм запропонували, що вони мають варіант пройти ВЛК та стати військовослужбовцем ЗСУ. Вони відмовилися і відразу зв’язалися зі своїм адвокатом. Саме після розмови з юристом вони вочевидь вирішили влаштувати сцену з "побиттям та знущанням", бо інших варіантів вже не було", - йдеться в повідомленні спілки у фейсбуці.

Чоловіки почали вигукувати антиукраїнські гасла, ображати Збройні Сили України перед бійцем, який нещодавно повернувся із передової і має контузію, зазначила Українська спілка учасників АТО. "Очевидно, що як і будь який захисник, який чує знецінення загибелі його побратимів, воєнний не витримав, не стримав емоцій і дав волю рукам", - додали у спілці та зазначили, що зі ЗМІ відомо, що один із ухилянтів виявився представником харківського криміналітету.

"Ми як ветеранська організація і діючі військовослужбовці підтримуємо наших поранених побратимів, які перейшли працювати в ТЦК. Наша позиція проста - не припустимо, щоб хтось дозволяв собі навмисно провокувати українських захисників, зокрема тих, хто після поранення продовжує виконувати свій обов'язок перед Батьківщиною у центрах комплектування", - йдеться в дописі.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування інциденту у військкоматі Самбора на Львівщині. Перед цим на одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. Опісля стало відомо, що подія сталася у ТЦК м. Самбір.

Через інцидент відкрили кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Згодом заступник начальника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старший солдат, яких звинувачують в незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаного, отримали підозри.

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