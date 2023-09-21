В українському суспільстві погіршилось ставлення до ветеранів, – соціологи

За рік повага до ветеранів зменшилась у два рази.

В суспільстві почали фіксуватися більш песимістичні оцінки щодо ставлення до ветеранів та їхнього повернення до цивільного життя. Про це свідчать дані чергового вересневого загальнонаціонального опитування «Образ ветеранів в українському суспільстві», що було презентоване Українським ветеранським фондом Мінветеранів та Соціологічною групою “Рейтинг” в Military Media Center у четвер, 21 вересня.

Згідно з дослідженням, попри те, що 79% респондентів досі вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів, частка тих, хто має протилежну думку зросла з 6% до 18%. Якщо в липні 2022 року 55% опитаних говорили про беззаперечну повагу з боку суспільства до ветеранів, то у вересні 2023 року таких лише 25%.

Окрім того, соціологи фіксують зростання очікування можливих ризиків у житті ветеранів, таких як ризик відсутності роботи (за рік відсоток виріс із 34% до 42%), конфліктів у родинах ветеранів (з 31% до 46%), зловживанням алкоголю та наркотичних речовин (з 31% до 43%), самогубств (з 18% до 28%) та порушення законів (з 13% до 23%). Більш гостро ці ризики відчувають близькі ветеранів, які воювали з 2014 і воюють зараз.

Крім того, дослідження показує, що рівень абсолютної довіри до ветеранів та військових знижується. Хоча загалом показники сьогодні становлять понад 90%, натомість відсоток довіри абсолютної до ветеранів АТО з липня 2022 року знизився з 60% до 52% у вересні 2023.

Водночас відсоток абсолютної довіри до ветеранів, які повернуться зараз, знизився із 71% до 58%, до військових, який зріс у лютому 2023 року до 75%, наразі впав до 61%.

«Немає нічого дивного у цих оцінках. Насправді вони не можуть бути добрими, бо країна знаходиться 1,5 роки в повномасштабній війні. Понад 1 млн людей залучені у Сили оборони України, цивільне населення переживає економічні негаразди. У нас 5 млн біженців і на сьогодні це трагедія нашої держави», - зазначив заступник директора Соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.

При цьому виконавча директорка Українського ветеранського фонду Мінветеранів Наталія Калмикова висловила думку, що ставлення до ветеранів — відповідальність всього громадянського суспільства, а не тільки держави.

За її словами, суспільству варто відходити від інфантильних практик перекладання відповідальності в цих питаннях виключно на державу — відповідальні громадяни мають адресувати ці питання також і собі.

«Я впевнена, що відчуття, які матиме ветеран в нашому суспільстві, воно в першу чергу залежатиме не від того що зробить держава, а від особистої відповідальності кожного громадянина, який зараз користується можливістю жити завдяки тому, що люди в формі захищають нас щодня», — зазначила Наталія Калмикова.

Нагадаємо, у серпні на той час міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з 2014 року в Україні вже біля мільйона учасників бойових дій. Їхні поточні проблеми і задачі - отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо.