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З 2014 року в Україні вже біля мільйона учасників бойових дій, - Резніков на форумі ветеранів

Їхні поточні проблеми і задачі - отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Резніков каже, що влада працює над тим, щоб полегшити вирішення цих питань.

З 2014 року в Україні вже біля мільйона учасників бойових дій, - Резніков на форумі ветеранів
Фото: Telegram/Zelenskiy

З 2014 року в Україні вже біля 1 млн учасників бойових дій, але зміни у політиці щодо ветеранів полягають не тільки у вирішенні поточних та бюрократичних проблем, а й у ставленні суспільства до них.

На цьому під час VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє" наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Укрінформ.

"За 9,5 років цієї війни у нас вже під мільйон учасників бойових дій. Ми усі знаємо точно їхні поточні проблеми і задачі. Це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо по всіх цих питаннях, і будуть зміни. І зараз вже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо", - сказав Резніков.

Він наголосив, що парламенту, уряду, громадському сектору доведеться зробити багато чого і стосовно забезпечення справедливості при мобілізації, доступності медичної допомоги, реалістичності програм підтримки та гарантій.

Нагадаємо, на форумі ветеранів президент України сказав, що ветерани мають гідно інтегруватися в соціальне життя після війни: "Жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І, звісно, не втратити час, час життя".

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