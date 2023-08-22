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У день прапора РФ українські хакери розмістили спалені російські триколори на сайтах компаній, які допомагають окупантам

Ориінальне поздоровлення розмістили на сайтах російських 15 компаній. 

У день прапора РФ українські хакери розмістили спалені російські триколори на сайтах компаній, які допомагають окупантам
Фото: СтратКом ЗСУ

На сайтах 15 компаній, які допомагають угрупованням Південного військового округу рф, з’явилися зображення спалених російських прапорів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. 

“Військові кібери оригінально привітали росіян з днем прапора, який на болотах святкують 22 серпня. На сайтах 15 компаній, які допомагають угрупованням Південного військового округу рф, з’явилися зображення спалених російських прапорів”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зламаній пошті заступника голови Держдуми РФ знайшли дані про формування “пʼятих колон” у світі, обхід санкцій та корупційні схеми. Просування російських інтересів по світу відбувається за традиційною російською схемою впливу – підсаджування на енергетичну голку, або ж робота з місцевою проросійською агентурою та російськими етнічними анклавами.

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