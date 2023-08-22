У день прапора РФ українські хакери розмістили спалені російські триколори на сайтах компаній, які допомагають окупантам

На сайтах 15 компаній, які допомагають угрупованням Південного військового округу рф, з’явилися зображення спалених російських прапорів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

“Військові кібери оригінально привітали росіян з днем прапора, який на болотах святкують 22 серпня. На сайтах 15 компаній, які допомагають угрупованням Південного військового округу рф, з’явилися зображення спалених російських прапорів”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зламаній пошті заступника голови Держдуми РФ знайшли дані про формування “пʼятих колон” у світі, обхід санкцій та корупційні схеми. Просування російських інтересів по світу відбувається за традиційною російською схемою впливу – підсаджування на енергетичну голку, або ж робота з місцевою проросійською агентурою та російськими етнічними анклавами.