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Ветерани мають гідно інтегруватися в соціальне життя після війни, - Зеленський

"Жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І, звісно, не втратити час, час життя".

Ветерани мають гідно інтегруватися в соціальне життя після війни, - Зеленський
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський вважає важливим гідну інтеграцію ветеранів у соціальне життя після повернення з війни.

Про це він заявив, виступаючи через відеозв'язок на Форумі ветеранів, який відбувається в Києві.

"Ми створили нову українську політику, політику героїв, політику поваги і створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива", - сказав Зеленський.

"Сьогодні на форумі урядовці представлять пакети рішень, які є першочерговими. Щоб наші ветерани могли гідно інтегруватися в соціальне життя після повернення з війни", - додав президент.

За його словами, "з війни завжди повертаються іншими, ніж пішли на неї. І тому це особливо складно, після всього, через що пройшов, після всього, що довелося пережити, після всіх втрат, які бачив, особливо складно будувати життя. Але ви - герої, ви потрібні Україні. Кожен і кожна, хто бореться заради України, хто наближав і наближає перемоги України".

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"Жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І, звісно, не втратити час, час життя. Це основні принципи в політиці героїв", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що "все в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити. Будь-яку посадову особу, яка цього не розуміє, буде замінено. Будь-яку нормативну регуляцію, яка затягує час, має бути спрощено".

"Усе в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як сьогодні є помічником воїнів", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив ветеранів українсько-російської війни працювати в МЗС.

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