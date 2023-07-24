У чотирьох областях проведуть співбесіди на посаду помічника ветеранів

В Україні триває експериментальний проєкт щодо запровадження інституту помічника ветерана.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У чотирьох областях − Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Дніпропетровській − вже подано понад 200 заяв охочих долучитися до цієї ініціативи. У цих регіонах створено комісії, які проводитимуть співбесіди з кандидатами у помічники ветеранів. У серпні обраних учасників спрямують на навчання та згодом працевлаштування.

До проєкту хочуть долучитися ще пʼять областей − Закарпатська, Сумська, Київська, Полтавська та Харківська.

За умови спішної реалізації, ініціатива стане загальнодержавною.

Зазначимо, заяву на участь у проєкті можна подати на платформі е-Ветеран.

Нагадаємо, помічники допомагатимуть українським захисникам та захисницям, які повертатимуться з фронту додому, перейти від військової служби до цивільного життя. Помічниками будуть переважно колишні військові, члени ветеранських сімей та загиблих героїв. Вони пройдуть спеціальне навчання, працюватимуть у сервісних офісах і консультуватимуть ветеранів з питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах.