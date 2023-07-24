Мер Дніпра заявив, що відмовився від зарплати, премій та надбавок після повномасштабного вторгнення

Міський голова Дніпра Борис Філатов відмовився від всіх премій та надбавок, нарахованих йому після 24 лютого 2022 року.

Про це мер написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Філатова, кошти повернено в бюджет територіальної громади.

“Окрім того, моя заробітна платня за весь період повномасштабної агресії, за виключенням тої частини, яка щомісячно виплачується донці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець – в повному обсязі перерахована бойовій бригаді та передаватиметься їй і далі”, − написав він.

Так триватиме до завершення воєнного стану.

“Вважаю це правильним. Особливо на тлі широкої громадської дискусії про цільове використання бюджетних коштів та марнотратство. Бо, прийшовши на свою посаду з бізнесу, в якому я ще 2006 року став офіційним мільйонером, вважаю, що в скрутну для країни годину не варто зловживати зарплатнею – якщо ти маєш таку можливість”, − сказав Філатов.

Мер додав, що ця заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, а зокрема топменеджменту “Укрзалізниці” та “Нафтогазу”, долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська.

Він також закликав уряд та парламентарів розробити зрозумілий та збалансований механізм, що не заважатиме містам використовувати більшість від отриманого ПДФО всього лише на дві цілі – допомога ЗСУ та посилення енергоефективності.

“Напередодні ще одного складного опалювального сезону це так само є реалізацією військових цілей. Також я звертаюся і до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, які мають багатомільярдні бюджети, які використовують щоб залякувати бізнес та місцеве самоврядування. Ви ж знаєте, що їх також можна використовувати задля підвищення обороноздатності країни. Як мінімум, зверніться до держави, щоб вона зробила цим бюджетам секвестр”, − сказав Філатов.

“Неофіційно. Шановні спікери від влади, які віртуозно перекидають “мʼяча” місцевому самоврядуванню, час зрозуміти, що є ігри, в які можна грати вдвох. Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви. Також публічно. Дніпро системно спрямовує мільярди гривень на підтримку Сил Оборони. Зробіть це і ви. Бо серіали можуть почекати”, − підсумував міський голова.