Унаслідок обстрілів Харківщини поранено 4 людини, зокрема дитина

Унаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Росіяни завдали удару по селу Піщане. Поранено 12-річного хлопчика, також травмовані 2 жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий.

Крім того, через російський обстріл смт Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.

Нагадаємо, 23 липня російські окупаційні війська завдали авіаудару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області, постраждала мирна жителька.