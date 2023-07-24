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Унаслідок обстрілів Харківщини поранено 4 людини, зокрема дитина

Травми отримав і 60-річний чоловік.

Унаслідок обстрілів Харківщини поранено 4 людини, зокрема дитина
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Унаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Росіяни завдали удару по селу Піщане. Поранено 12-річного хлопчика, також травмовані 2 жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий. 

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Крім того, через російський обстріл смт Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.

Нагадаємо, 23 липня російські окупаційні війська завдали авіаудару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області, постраждала мирна жителька.

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