Унаслідок обстрілів Харківщини поранено 4 людини, зокрема дитина

Унаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області поранено чотири людини, зокрема дитина.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Росіяни завдали удару по селу Піщане. Поранено 12-річного хлопчика, також травмовані 2 жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий.
Крім того, через російський обстріл смт Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.
Нагадаємо, 23 липня російські окупаційні війська завдали авіаудару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області, постраждала мирна жителька.