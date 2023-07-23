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В ООН засудили удар по центру Одеси, не згадавши Росію

"Міжнародне гуманітарне право чітко стверджує: цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю!".

В ООН засудили удар по центру Одеси, не згадавши Росію
Фото: Костянтин Ліберов

Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні зробило твіт зі засудженням ракетного удару по центру Одеси, не згадавши, що його зробила Росія.

“Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари влучили по історичному центру, пошкодивши будинки, собор, залишивши вбитих і поранених мирних жителів. Міжнародне гуманітарне право чітко стверджує: цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю!”, − йдеться у заяві.

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Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. У багатьох будівлях пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Понівечені автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. 

Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.

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