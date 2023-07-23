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Російська армія модернізувала ракети Х-22 та Онікс, − Скібіцький

Окупанти знову відновили використання комплексів Бал та Бастіон.

Російська армія модернізувала ракети Х-22 та Онікс, − Скібіцький
Скібіцький
Фото: УП

Російська армія модернізувала ракети Х-22 та Онікс, а також відновили використання комплексів Бал та Бастіон.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький завив в інтерв'ю телеканалу Ми – Україна, пише nv.ua.

Скібіцький зазначив, що росіяни почали обстрілювати Україну різноманітними засобами, серед яких Х-22, Калібри та Онікси, через дефіцит високоточних ракет, які вони мали перед початком повномасштабного вторгнення.

“Минулого року вони могли за один удар використовувати від 80 до 100−110 крилатих ракет одного типу. Наприклад, Х-101. Зараз такої можливості вони не мають”, − наголосив він.

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Скібіцький зазначив, що Росія проводить заходи з модернізації деяких видів ракет. Тепер ракета Х-22 по суті вже стала Х-32. Крім того, Скібіцький зауважив, що ГУР має інформацією про модернізацію ракет Онікс, які є протикорабельними ракетами та призначені зовсім для інших цілей.

“Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань”, − нагадав він.

Скібіцький додав, що після модернізації російські окупанти знову відновили використання комплексів Бал та Бастіон проти цивільного населення.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. 

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