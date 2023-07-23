ОГП розслідує причетність білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей, − Костін

Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування причетності білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей з окупованих Росією територій.

Про це у Твіттері написав Генеральний прокурор України Андрій Костін.

“Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста”, − зазначив він.

Костін сподівається, що Міжнародний комітет Червоного хреста “розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів”.

Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми… pic.twitter.com/1rY7palPew — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 23, 2023

Нагадаємо, Міжнародний Червоних Хрест заявив, що не знав про участь Генерального секретаря Білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова у депортації українських дітей.