“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Запорожці у Вільнюсі. Післямова
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Держава призначила нових керівників "Сенс банку"
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
Падіння Німеччини: як криза нищить промисловість найбільшої економіки ЄС
У Криму - вибухи, горить нафтобаза, також окупанти перекривали Кримський міст
У Криму - вибухи, горить нафтобаза, також окупанти перекривали Кримський міст
ГоловнаСуспільствоВійна

ОГП розслідує причетність білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей, − Костін

Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій.

ОГП розслідує причетність білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей, − Костін
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування причетності білоруського Червоного Хреста до депортації українських дітей з окупованих Росією територій.

Про це у Твіттері написав Генеральний прокурор України Андрій Костін.

“Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста”, − зазначив він. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Костін сподівається, що Міжнародний комітет Червоного хреста “розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів”. 

Нагадаємо, Міжнародний Червоних Хрест заявив, що не знав про участь Генерального секретаря Білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова у депортації українських дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies