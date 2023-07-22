Голова оборонного комітету Бундестагу сумнівається у незалежності Червоного Хреста в Україні

Нещодавно було декілька повідомлень про зловживання та корупцію в організації.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що сумнівається у незалежності Червоного Хреста в Україні, яка перебуває у стані війни з Росією, передає Deutschlandfunk.

Ціммерман сказала, що нещодавно було декілька повідомлень про зловживання та корупцію в організації. Як приклад, депутатка німецького парламенту навела викрадення дітей з окупованої Росією території України до Білорусі.

В результаті Міжнародний комітет Червоного Хреста дистанціювався від Товариства Червоного Хреста у Білорусі. Голова оборонного комітету Бундестагу засудила викрадення і закликала МКЧХ зробити більше для з'ясування долі 20 тисяч зниклих безвісти українців.

Нагадаємо, глава білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на Донбас зізнався, що його організація бере участь у депортації дітей із України. Опісля Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що не знав про участь Шевцова у такому злочині. Тоді цей випадок передали на розгляд Комітету з Відповідності та Посередництва, який, згідно із статутом, є незалежним органом, що розслідує і розглядає питання порушення добросовісності.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець раніше скаржився, що організація не проінформувала його про відвідини українських полонених. Згодом Лубінець заявив, що виступає за створення нової міжнародної організації як альтернативи Міжнародному комітету Червоного Хреста. Це може бути будь-яка організація, створена на базі ООН чи на базі світової організації омбудсменів.