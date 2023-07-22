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На Сумщині від російських обстрілів загинула людина, четверо поранені

Також зазнали руйнувань будинки і об'єкти цивільної інфраструктури.

На Сумщині від російських обстрілів загинула людина, четверо поранені
Фото: соцмережі окупантів

Російські терористи знову вдарили з артилерії по Сумщині - близько десятої години ранку обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, було зафіксовано 14 вибухів.

"Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула і чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поранених доставлено до медичного закладу", - розповіли в ОВА.

Крім того, зазнали руйнувань будинки жителів та об'єкти цивільної інфраструктури.

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Нагадаємо, нині ОВА повідомляла, що росіяни вночі та зранку 22 липня чотири рази обстріляли Сумщину. Під вогонь ворога потрапили населені пункти у Білопільській, Великописарівській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Минулося без жертв.

Тим часом на Донеччині через російські обстріли напередодні загинули четверо людей - терористи скинули на населений пункт авіабомби.

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