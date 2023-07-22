На Сумщині від російських обстрілів загинула людина, четверо поранені

Також зазнали руйнувань будинки і об'єкти цивільної інфраструктури.

Російські терористи знову вдарили з артилерії по Сумщині - близько десятої години ранку обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, було зафіксовано 14 вибухів.

"Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула і чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поранених доставлено до медичного закладу", - розповіли в ОВА.

Крім того, зазнали руйнувань будинки жителів та об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, нині ОВА повідомляла, що росіяни вночі та зранку 22 липня чотири рази обстріляли Сумщину. Під вогонь ворога потрапили населені пункти у Білопільській, Великописарівській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Минулося без жертв.

Тим часом на Донеччині через російські обстріли напередодні загинули четверо людей - терористи скинули на населений пункт авіабомби.