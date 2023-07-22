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Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Втрат не зафіксовано.

Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Пресслужба ДСНС

Росіяни вночі та зранку 22 липня чотири рази обстріляли Сумщину, зафіксовано 14 вибухів. 

Про це повідомляє у Телеграмі Сумська ОВА.

"Вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли прикордонних громад, зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали 4 населених пункти у 4 територіальних громадах: Білопільській, Великописарівській, Середино-Будській, Шалигинській", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ворог бив з мінометів (10 вибухів), СПГ (4 вибухи) та стрілецької зброї.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

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Нагадаємо, що 21 липня, російських обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська та Великописарівська громади Сумської області.

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