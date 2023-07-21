За день росіяни обстрілювали Сумщину майже 30 разів

Сьогодні, 21 липня, російських обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння, був зафіксований 161 вибух.

Зокрема, Есманську громаду обстріляли з артилерії, авіації, мінометів та АГС.

Новослобідську громаду обстріляли з артилерії, а Великописарівську - з мінометів та СПГ-9.

Середино-Будську та Шалигинську громади обстріляли з АГС, а Краснопільську та Білопільську громади - з мінометів.

Попередньо, минулось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупаційні війська нанесли три авіаудари по смт. Нью-Йорк в Донецькій області.