Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм, – росЗМІ

Його дружина каже, що за ним прийшли зі Слідчого комітету.

Лідер ДНР Ігор Гіркін (також відомого як Стрєлков) під час прес -конференції, 10 липня 2014 року

Терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали за звинуваченнями в екстремізмі. Його дружина повідомила, що близько 11:30 до них додому приїхали представники Слідчого комітету.

Потім його вивели під руки та вивезли в невідомому напрямку. Заяву жінки цитують росЗМІ.

За її словами, Гіркіну висунули обвинувачення за статтею 282 кримінального кодексу росії – екстремізм. На звʼязок він не виходив, де він, дружина не знає. У його квартирі – обшук.

Гіркін з початку війни на сході України був ватажком бойовиків так званої Донецької народної республіки – терористичної організації.

За інформацією російських медіа, Гіркіна затримали після заяви найманця "групи Вагнера".

В Україні він звинувачується в порушенні законів та звичаїв війни, в тому числі – за викрадення людей, накази їх катувати і вбивати. Він також визнаний винним у збитті літака МН17, через що перебуває і міжнародному розшуку.

Оскільки є дані про його затримання унаслідок свідчень "вагнерівця", можна припустити, що це повʼязано з невдалим заколотом власника так званої ПВК Євгена Пригожина. Щонайменше один російський генерал – колишній командувач окупантів в Україні Сергій Суровікін – увʼязнений російською владою через ймовірну участь у змові.