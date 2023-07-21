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Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм, – росЗМІ

Його дружина каже, що за ним прийшли зі Слідчого комітету. 

Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм, – росЗМІ
Лідер ДНР Ігор Гіркін (також відомого як Стрєлков) під час прес -конференції, 10 липня 2014 року
Фото: EPA/UPG

Терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали за звинуваченнями в екстремізмі. Його дружина повідомила, що близько 11:30 до них додому приїхали представники Слідчого комітету.

Потім його вивели під руки та вивезли в невідомому напрямку. Заяву жінки цитують росЗМІ. 

За її словами, Гіркіну висунули обвинувачення за статтею 282 кримінального кодексу росії – екстремізм. На звʼязок він не виходив, де він, дружина не знає. У його квартирі – обшук. 

Гіркін з початку війни на сході України був ватажком бойовиків так званої Донецької народної республіки – терористичної організації. 

За інформацією російських медіа, Гіркіна затримали після заяви найманця "групи Вагнера". 

В Україні він звинувачується в порушенні законів та звичаїв війни, в тому числі – за викрадення людей, накази їх катувати і вбивати. Він також визнаний винним у збитті літака МН17, через що перебуває і міжнародному розшуку.

Оскільки є дані про його затримання унаслідок свідчень "вагнерівця", можна припустити, що це повʼязано з невдалим заколотом власника так званої ПВК Євгена Пригожина. Щонайменше один російський генерал – колишній командувач окупантів в Україні Сергій Суровікін – увʼязнений російською владою через ймовірну участь у змові. 

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