НАЗК відреагувало на винагороду розвідки за Гіркіна і роз'яснило, чи треба її "декларувати"

Національне агентство з питань запобігання корупції роз'яснило, чи декларувати посадовцям-військовим винагороду, якщо вони захоплять у полон військового злочинця Ігоря Гіркіна.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК у Facebook.

Як відомо, за полоненого терориста українська розвідка пропонує винагороду у розмірі $100 тисяч.

"Багато держслужбовців ще з початку російського вторгнення пішли захищати Україну зі зброєю в руках... Отож, чи можна буде декларанту отримати винагороду за передачу терориста Гіркіна до ГУР? Так, законом не забороняється отримання такої винагороди суб’єктами декларування", - розповіли в агентстві.

Як пояснили в НАЗК, у декларації за 2022 рік обов’язково слід зазначити ці кошти як дохід.

Антикорупційне агентство побажало вдалого полювання і нагадало, як правильно декларувати захоплений російський танк або БТР.

Нагадаємо, окрім того, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про виплату $100 000 за передачу в український полон терориста Гіркіна, збір коштів запустили небайдужі активісти. Уже назбирали додаткові 50 тисяч доларів.