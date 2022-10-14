​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Позов без строку давності: як між Польщею і Німеччиною розгорівся скандал через репарації
Позов без строку давності: як між Польщею і Німеччиною розгорівся скандал через репарації
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Компанія Danone оголосила про вихід з ринку РФ

За перші дев'ять місяців 2022 року на російський ринок припадало близько 5% чистих продажів компанії.

Компанія Danone оголосила про вихід з ринку РФ

Сьогодні компанія з виробництва харчування Danone оголосила про вихід з ринку Росії.

Про це йдеться на сайті Danone.

Згідно з повідомленням, від сьогодні компанія Danone розпочала процес передачі ефективного контролю над своїм бізнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) у Росії. На нього за перші дев'ять місяців 2022 року припадало близько 5% чистих продажів компанії.

 

"Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів", – написали на сайті.

Наслідками угоди про передачу контролю може стати списання 1 млрд євро. Після її завершення бізнес EDP в Росії деконсолідується.

"Пріоритетом Danone залишається діяти відповідально та з повагою до своїх місцевих співробітників, споживачів і партнерів протягом усього процесу", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, міжнародна чайна компанія Ekaterra йде з Росії "через поточне операційне середовище".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також