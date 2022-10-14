Підприємства, які через війну втратили виробничі потужності, зможуть залучити до 60 млн грн пільгового кредиту

Кредит надаватимуть на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу.

Кабмін затвердив постанову, яка дозволяє залучити до 60 млн грн пільгового кредиту підприємствам, що через війну втратили виробничі потужності.

Про це на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мова про потужності, які були зруйновані, пошкоджені або розташовані на окупованих територіях. Ця нова програма дозволить відновити роботу частини бізнесів. Кредит буде надаватися на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позика надається до 5 років. Нове або оновлене підприємство не може розташовуватися ближче, ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій", - уточнив Шмигаль.

Він додав, що в нашій державі є чимало охочих відновлювати роботу, інвестувати власні кошти й повертати працівників, але їм потрібна додаткова підтримка від держави.

Також прем'єр пообіцяв, що будуть продовжувати дві інші урядові програми: виплати бізнесу, який наймає переселенців, і програма безповоротних грантів єРобота.

Нагадаємо, в Україну вже надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Тим часом Міністерство оборони віддасть українським виробникам 100% замовлень на речове забезпечення української армії.